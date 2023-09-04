Filenin Sultanları'na özel jest: "85 milyonu gururlandırdınız, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdiniz"

Son yıllarda elde ettikleri başarılarla dünya sıralamasında bir numaraya yükselen kadın voleybol takımımız, dün Belçika'nın Brüksel kentinden destansı bir galibiyet ve şampiyonlukla döndü. Dönüş yolundaki uçağın pilotu Filenin Sultanlarına unutulmayacak bir konuşma yaptı.

"TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİNİZ"

Uçağın pilotu dönüş yolunda Filenin Sultanları'na "Çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandırarak, cumhuriyetimizin 100. yılında tüm Türkiye’yi sevince boğan, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösteren, Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımımız bizlerle birlikte.

Mücadeleniz, başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve İstiklal marşımızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Uçaktaki yolcular pilotun mesajı sonrası Filenin Sultanları'nı alkışladı.

