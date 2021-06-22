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Filipinler'de koronavirüs aşısı olmayı reddedenlere hapis!

22.06.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de pandeminin başlamasından bu yana 1,3 milyondan fazla vaka ve 23 bin ölüm kaydedildi ve 110 milyonluk nüfustan sadece 2,1 milyon kişi aşılandı. Koronavirüs salgınıyla zorlu bir mücadele veren ülkede aşı karşıtlığının önüne geçebilmek içinse hapis cezası verileceği ifade edildi.

Filipinler'de koronavirüs aşısı olmayı reddedenlere hapis!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.

The Straits Times'ın haberine göre, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.

YA AŞI YA DA HAPİS

Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Seçimini yap. Ya aşı ya da seni hapse attırırım. Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var" dedi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Covid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Filipinler

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