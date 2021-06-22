Filipinler'de koronavirüs aşısı olmayı reddedenlere hapis!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.

The Straits Times'ın haberine göre, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.

YA AŞI YA DA HAPİS

Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Seçimini yap. Ya aşı ya da seni hapse attırırım. Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var" dedi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Covid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti.



