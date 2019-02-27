Filipinler'de Duterte, Moro lideri Misuari'den özür diledi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) lideri Nur Misuari ile görüşerek Moro bölgesi ile merkezi hükümet arasında daha önce imzalanan anlaşmaların yeterince uygulanamamasından dolayı özür dilediği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Devlet Başkanı Duterte'nin, MUKC lideri Nur Misuari ile başkent Manila'daki başkanlık sarayı Malacanang'da bir araya geldiğini söyledi.

Panelo, Duterte'nin Misuari ile, Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren tarihi referandumunun ardından bölgenin yönetimini devralan Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) üyelerini atama töreni kapsamında görüştüğünü belirtti.

Duterte'nin, güneydeki Mindanao Adası'ndaki barış çabalarının ve Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) yönetiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çektiğini aktaran Panelo, Duterte'nin, MUKC lideri Misuari'ye barış sürecinde sergiledikleri sabırdan dolayı takdirlerini ilettiğini ifade etti.