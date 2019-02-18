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Filipinler'deki kızamık salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yıl başından bu yana kızamık salgınında 136 kişi yaşamını yitirdi

MANILA (AA) - Filipinler'de görülen kızamık salgınında yıl başından bu yana 136 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle bu yıl 136 kişinin hayatını kaybettiğini, yıl başından bu yana görülen vaka sayısının da 8 bin 400 olduğunu belirtti.

Salgına bağlı ölümlerin en fazla başkent Manila ve çevresindeki yerleşim yerlerinde görüldüğünü ifade eden Duque, salgının devam etmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgının ölümcül komplikasyonlarına karşı uyararak, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda olduğu ifade edilmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarının yanında ölüme de neden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler kızamık

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