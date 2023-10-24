Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’li ünlü oyuncu John Cusack'a teşekkür

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD’li ünlü oyuncu John Cusack’ın İsrail merkezli Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü’nün işgal altındaki Gazze’ye yönelik yerinden etme raprounu kamuoyunun bilgisine sunduğu için teşekkür etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Cusack'ın paylaşımına karşılık “Platformunuzu kullanarak Gazze'de her geçen dakika yaşanan trajediyi dünyaya duyurduğunuz için teşekkür ederiz” ifadeleriyle tanıt verdi.

DÜNYA NELER OLDUĞUNU GÖRMELİ

Ünlü oyuncu John Cusack, 17 Ekim’de ilgili raporu konu alan bir haberin linkini paylaşarak “Dünya neler olduğunu görmeli Gazze harabeye dönene kadar bombardıman durmayacak. Hayatta kalanlar ucuz işgücü olarak kullanılmak üzere Mısır'a gönderilebilir. İsrailli düşünce kuruluşu Gazze'nin tamamen etnik temizliğe tabi tutulması için bir plan hazırladığını söylüyor” açıklamasını yaptı.

GAZZE’NİN TAMAMEN BOŞALTILMASI İÇİN NADİR BİR FIRSAT

İsrail merkezli Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü, 17 Ekim’de yayınladığı tavsiye raporunda, “Şu anda Mısır hükümetiyle koordineli olarak Gazze Şeridi'nin tamamının boşaltılması için eşsiz ve nadir bir fırsat var. Gazze Şeridi'ndeki tüm Arap nüfusunun yeniden yerleştirilmesi ve insani rehabilitasyonu için İsrail, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ve jeopolitik çıkarlarıyla uyumlu, acil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir plan gerekiyor” dedi. (DHA)





