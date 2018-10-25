Filistinli girişimcilere iş fikri desteği

"Bu eğitimler, Gazze'de kurulu olan 'University College of Applied Science' adlı uygulamalı bilimler üniversitesine bağlı teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkeziyle geçen yıl yaptığımız protokolün bir parçası. Bu merkezde yerleşik durumda olan girişimci arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla tamamen ücretsiz olarak eğitim planlaması gerçekleştirdik. Bu eğitim çalışmaları 4 gün sürecek.

Kayseri'ye gelen Filistinli girişimciler, bu sayede kendi hazırladıkları projeleri kentteki firmalara sunma ve iş ortaklığı kurma imkanı da buluyor.

Filistinli girişimcilere kendi geliştirdikleri fikirleri projelendirme ve yatırımcıya sunma aşamasında desteklerimiz olacak. İş planı geliştirme, iş planı kurgulama, konumlandırma, patent tarama gibi farklı konularda eğitim alacaklar. Girişimcilerimiz de kendi projelerini sunum aşamasına getirerek farklı yatırım ortamlarında sunacaklar. İlerleyen dönemlerde Filistinli girişimcilerin projelerinin şirketleşmesi ve firmalaşmaları konusunda desteğimiz olacak. Bu girişimcilerimiz Ortadoğu'daki girişimcilerimizle buradaki iş insanları arasında yatırım anlamında da bir köprü vazifesi kuracak."

- "İş ortaklıklarını artırmak istiyoruz"

Gazze'den gelen Husam Elkurd da ülkesinde girişimciliğe başlamak isteyen, fikri olup pazara girmek isteyen insanların projelerinin değerini artırmaya yönelik bir web siteleri olduğunu, burada programlama, pazarlama ve yazılım yaptığını belirtti.

Türkiye'de yaşayan arkadaşlarından dolayı Kayseri'nin sanayi ve ticari hayatının zenginliğine dair fikir sahibi olduğunu ifade eden Elkurd, şunları söyledi: