HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Film gibi seri katil vakası! 1 metre kalınlığında duvarlar ve ses yalıtımlı oda... 'Gilgo Dörtlüsü'nü öldürdüğü iddia edilen adam yakalandı!

Film gibi seri katil vakası! 1 metre kalınlığında duvarlar ve ses yalıtımlı oda... 'Gilgo Dörtlüsü'nü öldürdüğü iddia edilen adam yakalandı!

24.07.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de filmleri aratmayan bir seri katil vakası yaşandı. 59 yaşındaki adam Gilgo Beach bölgesinde dört kişinin ölümünden sorumlu tutularak yakalandı. Rex Heuermann adlı şahsın evinden çıkanlar polis ekiplerini şoke etti!

Film gibi seri katil vakası! 1 metre kalınlığında duvarlar ve ses yalıtımlı oda... 'Gilgo Dörtlüsü'nü öldürdüğü iddia edilen adam yakalandı!

ABD'nin Gilgo Beach bölgesinde 2010 yılında dört kadının cansız bedenine ulaşılmıştı.

qq

7 KİŞİNİN DAHA ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU OLABİLİR

2010 yılında ABD'deki Gilgo Beach'te dört kadının cesedi bulunmuştu. Adları Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello ve Maureen Brainard-Barnes olan dört kadın polis verilerinde 'Gilgo Dörtlüsü' olarak adlandırıldı.

Heuermann bu dört kadından üçünün sorumlusu olarak gösterildi ve yakalandı. ABD basınında yer alan haberlere göre, 'Gilgo Dörtlüsü'nün hayat kadını oldukları düşünülüyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada bölgede o dönem bulunan 7 kişinin cesedinden Heuermann sorumlu tutulmasa da davalar 'çözülmemiş vakalar' olarak geçiyor.

59 yaşındaki adamın evinde aramalar devam ediyor.

qqq

EV ARAMASINDA İLGİNÇ ŞEYLER BULUNDU!

Heuermann'ın evinde inceleme başlatan polis ekipleri 59 yaşındaki adamın evinde ses izolasyonlu bir oda bulunduğunu belirtti.

Özel eğitimli K9 köpekleriyle süren aramalarda elde edilen bulgular oldukça önemli görülüyor.

ABD'de basınına göre, 'Gilgo Dörtlüsü'nden en az bir kişinin bu evde öldürüldü.

q

1 METRE KALINLIĞINDA DUVARLAR...

Heuermann'ın eski arkadaşlarından birkaçı New York Post'a verdiği röportajda, evinin altına beton duvarlar yaptırdığını ve bu duvarların kalınlıklarının 1 metre olduğunu belirterek, "Onun çok silahı vardı ve gizli bir odası vardı. Ama gizli bir odadan ziyade ciddi bir mahzen gibiydi. Yeni beton duvarlar yaptırdı, ağır bir kapı yaptırdı." dedi.

Heuermann'ın zemin katında bulunan ses izolasyonlu oda sonrası polis ekiplerinin ilgisi bu civarda yoğunlaştı.

Polis merkezinden yapılan açıklamada, evden eşyalar çıkartıldıktan sonra bütün evin detaylıca araştırılacağı söylendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eş Genel Başkan Aydeniz'in panik anları!Eş Genel Başkan Aydeniz'in panik anları!
Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda yükselince...Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda yükselince...
Yer: Bursa! Mangal keyfi kabusa dönüştü! 'Kendimi göle attım'Yer: Bursa! Mangal keyfi kabusa dönüştü! 'Kendimi göle attım'
Anahtar Kelimeler:
cinayet seri katil abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.