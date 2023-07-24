Film gibi seri katil vakası! 1 metre kalınlığında duvarlar ve ses yalıtımlı oda... 'Gilgo Dörtlüsü'nü öldürdüğü iddia edilen adam yakalandı!

ABD'nin Gilgo Beach bölgesinde 2010 yılında dört kadının cansız bedenine ulaşılmıştı.

7 KİŞİNİN DAHA ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU OLABİLİR

2010 yılında ABD'deki Gilgo Beach'te dört kadının cesedi bulunmuştu. Adları Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello ve Maureen Brainard-Barnes olan dört kadın polis verilerinde 'Gilgo Dörtlüsü' olarak adlandırıldı.

Heuermann bu dört kadından üçünün sorumlusu olarak gösterildi ve yakalandı. ABD basınında yer alan haberlere göre, 'Gilgo Dörtlüsü'nün hayat kadını oldukları düşünülüyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada bölgede o dönem bulunan 7 kişinin cesedinden Heuermann sorumlu tutulmasa da davalar 'çözülmemiş vakalar' olarak geçiyor.

59 yaşındaki adamın evinde aramalar devam ediyor.

EV ARAMASINDA İLGİNÇ ŞEYLER BULUNDU!

Heuermann'ın evinde inceleme başlatan polis ekipleri 59 yaşındaki adamın evinde ses izolasyonlu bir oda bulunduğunu belirtti.

Özel eğitimli K9 köpekleriyle süren aramalarda elde edilen bulgular oldukça önemli görülüyor.

ABD'de basınına göre, 'Gilgo Dörtlüsü'nden en az bir kişinin bu evde öldürüldü.

1 METRE KALINLIĞINDA DUVARLAR...

Heuermann'ın eski arkadaşlarından birkaçı New York Post'a verdiği röportajda, evinin altına beton duvarlar yaptırdığını ve bu duvarların kalınlıklarının 1 metre olduğunu belirterek, "Onun çok silahı vardı ve gizli bir odası vardı. Ama gizli bir odadan ziyade ciddi bir mahzen gibiydi. Yeni beton duvarlar yaptırdı, ağır bir kapı yaptırdı." dedi.

Heuermann'ın zemin katında bulunan ses izolasyonlu oda sonrası polis ekiplerinin ilgisi bu civarda yoğunlaştı.

Polis merkezinden yapılan açıklamada, evden eşyalar çıkartıldıktan sonra bütün evin detaylıca araştırılacağı söylendi.

