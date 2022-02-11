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Filmleri aratmayan olay... Uçağa giren yılan acil iniş yaptırdı!

11.02.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya'da filmleri aratmayan ilginç bir olay yaşandı. Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi AirAsia'nın bir yolcu uçağına yılan girdi. Yolcular tarafından fark edilen yılan nedeniyle yolcu uçağı Kuching şehrine acil iniş yaptı. Uçağa giren yılan nedeniyle havayolu firmasından açıklama yapıldı.

Filmleri aratmayan olay... Uçağa giren yılan acil iniş yaptırdı!

Malezya'da başkent Kuala Lumpur'dan Tawau'ya giden AirAsia Havayolu'na ait bir yolcu uçağına yılan girdi. Durumun fark edilmesiyle birlikte yolcu uçağının pilotu Kuching şehrine acil iniş kararı aldı.

YOLCULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Uçağın üst kompartımanında bulunan yılan, yolcular tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından AirAsia’nın baş güvenlik görevlisi Liong Tien Ling olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"AirAsia, Perşembe günü Kuala Lumpur’dan Tawau’ya yapılan uçuşta meydana gelen olaydan haberdar. Kaptana haber verilir verilmez, uçak dezenfekte edilmek üzere Kuching’e yönlendirildi."

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HAVAYOLUNDAN AÇIKLAMA

Kaptanın, yolcuların ve mürettebatın güvenliğine öncelik vererek "uygun önlemi" aldığını söyleyen Ling, "Misafirler ve mürettebat hiçbir zaman risk altında değil." ifadelerine yer verdi.

Kuching'e acil iniş yapan uçağın yolcuları, daha sonra Tawau'ya yönlendirildi. (İHA)

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Malezya
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