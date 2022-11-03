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  4. Fındık adını verdi, fıstıkla besledi! Karnını doyurunca tekrar gelen tilki kamerada: "İnsanlar kurban olsun sana"

Fındık adını verdi, fıstıkla besledi! Karnını doyurunca tekrar gelen tilki kamerada: "İnsanlar kurban olsun sana"

03.11.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişi yayladaki evlerine sürekli gelmeye başlayan tilkiye fındık adını verip fıstıkla besledi. Tilkiyi fıstıkla beslerken "İnsanlar kurban olsun sana" diyen kişinin arkadaşları o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Erdemli ilçesine bağlı bin 600 rakımdaki Harfilli köyünde Abdullah Kurt, yayla evinin bahçesinde bir tilki ile karşılaştı. İlk gün tilkiye yiyecek veren Kurt, daha sonra arkadaşları ile bahçede otururken tekrar tilkinin geldiğini fark etti. Tilkiye 'Fındık' ismini veren Kurt, bu sefer de onu yer fıstığı ile besledi. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde ise tilkiye fıstık verilmesi ve hayvanın onları yeme anı yer aldı.

Tilkinin yayla evlerine gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten Kurt, onu sürekli beslemeye çalıştıklarını belirtti. (İHA)

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