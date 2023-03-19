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Fırat Nehri'nde cesedi bulunmuştu... Baba-kız her şeyi itiraf etti! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

19.03.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Ömer Yılmaz’ın (22) cesedi Fırat Nehri'nde bulundu. Yılmaz'ın, yasak aşk yaşadığı 3 çocuk annesi İslim Y.'nin babası Ali T. tarafından silahla vurularak öldürüldükten sonra Fırat Nehri’ne atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinde her şeyi itiraf eden baba-kız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...

Fırat Nehri'nde cesedi bulunmuştu... Baba-kız her şeyi itiraf etti! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

Dehşete düşüren olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz’dan bir daha haber alamadı. Yakınları, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz’ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı.

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ÖLDÜRÜLÜP FIRAT NEHRİ'NE ATILMIŞ

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek, 3 çocuk annesi İslim Y. ile babası Ali T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri’ne atıldığı bilgisine ulaştı.

Ömer Yılmaz’ın cansız bedeni, gece saatlerinde Fırat Nehri’nden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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CİNAYETİN DETAYLARI ZANLILARIN İTİRAFIYLA ORTAYA ÇIKTI

Cesedi Fırat Nehri’nde bulunan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz’ın yasak aşk yaşadığı İslim Y.’nin babası Ali T. tarafından silahla öldürüldükten sonra Fırat Nehri’ne atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinde her şeyi itiraf eden baba-kız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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