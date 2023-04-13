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Fırındaki dolapta saklanırken yakalandı, evinde patlayıcı çıktı! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML operasyonu

13.04.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da operasyon için düğmeye basan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece'de bir fırına düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Ünal Yiğit, gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi.

Fırındaki dolapta saklanırken yakalandı, evinde patlayıcı çıktı! İstanbul'da terör örgütü TKP/ML operasyonu

İstanbul polisi terör operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ünal Yiğit'in Küçükçekmece'de bir fırında saklandığını tespit etti.

OPERASYON

GİZLİ BÖLME OLARAK YAPILMIŞ DOLAPTA YAKALANDI

6 Nisan'da fırına operasyon düzenleyen ekipler, Yiğit'i gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ünal Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DOLAP

PATLAYICI BULUNAN EVDE PARMAK İZİ ÇIKTI

Ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bir adresle bağlantısını tespit etti. Polis, belirlenen adrese de pazartesi günü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 250 gram ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde TATP, 600 ml sıvı halde başlatıcı olarak kullanılan hidroklorik asit, 30 gram ağırlığında ve bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalar da akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirildi.

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Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda, evin banyosunda bulunan dolaplarda Ünal Yiğit'in parmak izi tespit edildi.

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EVİ KİRALAYAN ŞÜPHELİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI

Evi Ünal Yiğit'e kiralayan kişinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda, evi kiralayan kişinin de örgüt içerisinde faaliyet yürüten Oktay Coşkun olduğu belirlendi. Coşkun, dün Avcılar ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

GOZALTI

Coşkun'un yakalandığı adreste yapılan aramalarda ise 3 tabanca ele geçirildi.

SILAH2

SİLAH

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(DHA)

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İstanbul terör operasyonu

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