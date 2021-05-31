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Fitbit horlamanızı da takip edecek

31.05.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitbit, 2017’den beri cihazlarında uyku takibi sunuyor. Başından beri bu işlevsellik, uyku döngülerinizin dökümünü sağlamak için çoğunlukla kalp atış hızınızı ve hareketinizi ölçmeye odaklandı. Bununla birlikte, Fitbit yakında başka bir açıdan ne kadar iyi uyuduğunuzu ölçebilir.

Fitbit horlamanızı da takip edecek

Bir internet sitesi, şirketin Android uygulamasının en son sürümünün APK dosyası üzerinde inceleme yaparak, neredeyse tam bir horlama ve gürültü algılama özelliğinin kanıtını buldu.

NASIL ÇALIŞACAK?

Araç, adından da anlaşılacağı gibi, gecenin ne kadarını horlayarak geçirdiğinizi ölçmek için izleyicinizdeki veya akıllı saatinizdeki mikrofonu kullanmanıza olanak tanıyacak. Toplam süreyi bir yüzdeye çevirecek ve bunu üç kategoriden birine gruplayacak. Örneğin, gecenin yüzde 10 ila 40’ını horlayarak geçirdiyseniz, orta derecede bir vaka olarak sınıflandırılacaksınız. Fitbit, bu özelliğin insanlar arasında ayrım yapamayacağını kabul ediyor. Yani partneriniz de horluyorsa, algılamaya katkısı olacak.

Horlama takibi

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Aracı yatak odanızdaki ortam gürültüsünü ölçmek için de kullanabilirsiniz. Fitbit, uyku ortamınızın ne kadar gürültülü olduğunu size söyleyecek. Tahmin edebileceğiniz gibi, Fitbit’inizin mikrofonunu bütün gece açık bırakmak, pilinin hızla bitmesine sebep olacak. Şirket, yatmadan önce cihazın en az yüzde 40 oranında şarj edilmesini öneriyor. Ayrıca, özelliği tutarlı bir şekilde kullanmaya karar vermeniz durumunda onu güce bağlamanız gerekeceği konusunda da uyarıyor.

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akıllı saat
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