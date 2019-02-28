KADIN

Fitness eğitmeninin gözünden kadınların formda kalmasının eğlenceli mücadelesi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GENEL SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

Formda kalmak için en sevdiğimiz tatlılardan vazgeçmek, fast-food restoranlarından uzak durmak, egzersiz rutinine sadık kalmak gibi birçok fedakarlık yapıyoruz. Tabii sonuçları beklerken de oldukça sabırlı olmak durumundayız. Fitness eğitmeni ve internet fenomeni Cassey Ho, bu problemlerin hepsini biliyor çünkü onlarla her gün bire bir ilgileniyor, bu yüzden çizgi romanı bu kadar gerçek ve eğlenceli. İşte Cassey tarafıdan yapılan ve her kadın tarafından iyi bilinen durumlar.

Fitness eğitmeninin gözünden kadınların formda kalmasının eğlenceli mücadelesi

EVDE ÇALIŞMAK

1

2

3

4

BENİM DİYETİM? YÜKSEK BELLİ PANTOLONA GİREBİLMEK

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Yenidoğan alışverişinin püf noktaları


Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Kim'in bir bildiği var!Kim'in bir bildiği var!
Kulağa tuhaf geliyor ama bu şekilde suya girmek...Kulağa tuhaf geliyor ama bu şekilde suya girmek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
egzersiz Kadınarın spor salonu halleri

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Tek duam; kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen...

Tek duam; kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen...

Eleştiriler umurunda değil! 'Manitam şekil'

Eleştiriler umurunda değil! 'Manitam şekil'

Bilimsel açıklama! Birden fazlasına sahip olmak...

Bilimsel açıklama! Birden fazlasına sahip olmak...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kulağa tuhaf geliyor ama bu şekilde suya girmek...

Kulağa tuhaf geliyor ama bu şekilde suya girmek...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mükemmel bir poponun '30 gün' sırrı

Mükemmel bir poponun '30 gün' sırrı

İp atlamak kaç kalori yaktırıyor?

İp atlamak kaç kalori yaktırıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğum sonrası verdiği kilolar sayesinde Kim Kardashian'ın antrenörü oldu! 'Kim'in bir bildiği var'

Kim'in bir bildiği var!

Tuhaf gelebilir ama bu kez kalori yakmak için parmağınızı bile oynatmayacaksınız

Kulağa tuhaf geliyor ama bu şekilde suya girmek...

Kendinizi mükemmel hissettirecek 17 kas esnetme hareketi

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Mükemmel bir popo için 30 günlük egzersiz planı

Mükemmel bir poponun '30 gün' sırrı

Sıkı bir vücut için hangi egzersizler yapılır?

Daha sıkı bir vücut için bu egzersizleri atlamayın

Göbek eriten evde kardio egzersizleri

Evde göbek eritmeye yardımcı egzersizler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.