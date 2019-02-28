Fitness eğitmeninin gözünden kadınların formda kalmasının eğlenceli mücadelesi

Formda kalmak için en sevdiğimiz tatlılardan vazgeçmek, fast-food restoranlarından uzak durmak, egzersiz rutinine sadık kalmak gibi birçok fedakarlık yapıyoruz. Tabii sonuçları beklerken de oldukça sabırlı olmak durumundayız. Fitness eğitmeni ve internet fenomeni Cassey Ho, bu problemlerin hepsini biliyor çünkü onlarla her gün bire bir ilgileniyor, bu yüzden çizgi romanı bu kadar gerçek ve eğlenceli. İşte Cassey tarafıdan yapılan ve her kadın tarafından iyi bilinen durumlar.
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