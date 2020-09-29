Fiyat performans odaklı OPPO Reno 4 Lite tanıtıldı

Çinli firma OPPO, 2020 yılı bitmeden Reno4 ailesine yeni üyeleri eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Reno4 SE modelini tanıtan firma şimdi de daha uygun fiyatlı telefonu OPPO Reno 4 Lite ile karşımıza çıktı. Fiyat performans oranıyla dikkat çeken telefon bakalım bizlere neler sunuyor?

OPPO RENO 4 LİTE ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde S-AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P95 yonga seti ve 8 GB LPDDR4X RAM’den alan telefonda 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Gelelim telefonun en iddialı olduğu kamera tarafına.

Reno4 Lite’ın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamera kullanılıyor.

OPPO RENO 4 LİTE FİYATI

Yaklaşık olarak 400 dolardan satışa sunulacak olan bu modelin Türkiye pazarına da uygun fiyat etiketiyle giriş yapmasını bekliyoruz.

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