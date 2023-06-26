Fiyatı 929 TL'ye düştü! Beylerin favorisi Jack Jones takım elbisede indirim

Erkeklerin kendilerini özgüvenli ve stil sahibi hissetmelerine yardımcı olan takım elbiseler özel günlerde, davetlerde veya düğünlerde sıklıkla tercih ediliyor. Her erkeğin gardırobunda mutlaka olması gereken takım elbiseler, klasik ve spor formlarda her beğeniye ve tarza göre üretiliyor. Siz de tarzınızı yansıtacak kaliteli bir takım elbise arayışındaysanız Jack & Jones JPRSOLARIS SUIT NOOS Smokin Takım Elbise'ye mutlaka göz atmalısınız. Çok kısa bir süre boyunca indirimde olan bu takımla, gözler sizin üzerinizde olacak, bizden söylemesi!
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün slim fit, dar, İtalyan kesim. Güzel, bu enflasyonda bu fiyat mükemmel. Amazon dışında bu ürünü bu fiyattan satan bulamazsınız. Yazın kullanım için daha uygun ama ofis içinde kullanımda hiç sorun olmayacaktır. Üç renginden de aldım çok çok rahat. Kumaş kalitesini de beğendim. Ofiste günlük kullandığımdan kırışmaması önemliydi, o yönden de memnun oldum."
Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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