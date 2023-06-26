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  4. Fiyatı 929 TL'ye düştü! Beylerin favorisi Jack Jones takım elbisede indirim

Fiyatı 929 TL'ye düştü! Beylerin favorisi Jack Jones takım elbisede indirim

26.06.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girdiğiniz ortamlarda göz kamaştırmanızı sağlayacak, açık rengiyle yazın favoriniz olacak bir takım elbise arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kaliteli giyim ürünleriyle nam salmış Jack Jones markasının sevilen takım elbisesi kısa süreliğine indirimde! Bu fiyata bir daha bulamayacağınız takım elbiseye bir şans vermek isterseniz, acele edin!

Fiyatı 929 TL'ye düştü! Beylerin favorisi Jack Jones takım elbisede indirim

Erkeklerin kendilerini özgüvenli ve stil sahibi hissetmelerine yardımcı olan takım elbiseler özel günlerde, davetlerde veya düğünlerde sıklıkla tercih ediliyor. Her erkeğin gardırobunda mutlaka olması gereken takım elbiseler, klasik ve spor formlarda her beğeniye ve tarza göre üretiliyor. Siz de tarzınızı yansıtacak kaliteli bir takım elbise arayışındaysanız Jack & Jones JPRSOLARIS SUIT NOOS Smokin Takım Elbise'ye mutlaka göz atmalısınız. Çok kısa bir süre boyunca indirimde olan bu takımla, gözler sizin üzerinizde olacak, bizden söylemesi!

Gardırobunuzun yıldız parçası olacak: Jack & Jones JPRSOLARIS SUIT NOOS Smokin Takım Elbise

Adsız tasarım - 2023-06-26T135134.355

Ürün özellikleri

  • Silim fit kesimiyle vücuda tam uyum sağlar.
  • Ceket ve pantolon olmak üzere iki parçadan oluşur.
  • Hem yazın hem de kışın giyilebilir.
  • 59% geri dönüştürülmüş polyester, 24% yün, 16% viskoz ve 1% elastan malzemeden oluşur.
  • Omuz ve dirsek kısımlarında özel dikiş detaylarına sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün slim fit, dar, İtalyan kesim. Güzel, bu enflasyonda bu fiyat mükemmel. Amazon dışında bu ürünü bu fiyattan satan bulamazsınız. Yazın kullanım için daha uygun ama ofis içinde kullanımda hiç sorun olmayacaktır. Üç renginden de aldım çok çok rahat. Kumaş kalitesini de beğendim. Ofiste günlük kullandığımdan kırışmaması önemliydi, o yönden de memnun oldum."

  • "İnce yazlık. Kesimi ve modeli çok güzel ama bana olmadı iade etmek zorunda kaldım. Çok dar slim fit."
Ürünü İncele

Bu içerik 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Günün fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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