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Fiyatı düştü! Gamerlardan tam not alan HyperX kulaklık indirimde

09.11.2023 17:30 | Son Güncelleme:
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Oyun oynarken başarılı bir performans sergilemek için kaliteli ses deneyimi sunan bir kulaklık olmazsa olmaz. Oyun oynadığınız her an sizi başarıya ulaştırmaya yardımcı olacak kaliteli bir kulaklık arıyorsanız doğru yerdesiniz. HyperX Cloud Stinger S 7.1 Gaming Kulaklık kısa süreliğine 460 TL indirimle satışta! Gamerlardan tam not alan kulaklığı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı düştü! Gamerlardan tam not alan HyperX kulaklık indirimde

Piyasadaki binlerce gaming kulaklık içinden her ihtiyaca, beğeniye ve bütçeye uygun kulaklık bulmak mümkün olsa da tüm özellikleri bir araya getiren kulaklıkların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. HyperX Cloud Stinger S 7.1 Gaming Kulaklık, oyuncuların bir kulaklıkta aradığı tüm özellikleri bir arada sunmasıyla öne çıkıyor. Kısa süreliğine indirimde olan bu kulaklığı incelemek ve ona bir şans vermek ister misiniz?

HyperX Cloud Stinger S 7.1 Gaming Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-11-09T165404.596

HyperX Cloud Stinger Core hafif bir kulaklıkta ses kalitesi arayan PC oyuncuları için tasarlandı. Bu kulaklık oyuncuların bir kulaklıkta aradığı tüm özellikleri bir arada sunuyor: mükemmel ses kalitesi, konfor, kullanışlılık ve güvenilirlik. Cloud Stinger Core ayrıca geliştirilmiş sürükleyicilik ve en iyi oyununuzu sergilemenize yardımcı olan konumsal ses ipuçları için 2 yıllık DTS Headphone:X Uzamsal Ses ve kablo üzeri ses kumandalarının yanı sıra stereo ve mikrofon girişli bilgisayar uzatma kablosu içerir. Ayarlanabilir çelik kaydırıcılar ve yumuşak kulak yastıkları konfor sağlar ve döner mikrofon kullanılmadığında yukarı kaldırılabilir. Kapalı kulaklık kapağı tasarımı ve 40 mm yönlendirmeli sürücüleri dikkatinizi dağıtan sesleri engelleyerek konsantrasyonu korumanıza yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel. Sesi temiz bir şekilde iletiyor. Önceden Skullcandy Crusher'ın mikrofonlu jack kablosunu kullanıyordum. Onda ses hafif boğuk ve bassy idi. Cloud Chat ise gayet temiz ve güzel."

  • "Bir aylık tecrübemi eksi ve artıları ile aktarmam gerekirse; ses kalitesi, mikrofon kalitesi, malzeme kalitesi. Gayet iyi artılar. Bass ve tizleri çok iyi bir şekilde aktarıyor ve tatmin ediyor. Kafayı ne çok sıkıyor ne de çok bol geliyor, gözlük kullanıyor olmama rağmen bir problem yaşamadım. Kablosu gerekenden fazla uzun ama kullanışlı olabilir. Kutu kalitesi, mikrofon süngeri. Kulaklığın kutusu biraz kalitesiz ve sanki yetersiz bir ürün almış hissiyatı yaratıyor başta. Mikrofon süngeri olmaması da eksilerinden biri. Bu fiyata alınabilecek kaliteli ürünlerden birisi."

  • "Müzik için çok kaliteli olmasa da, ses kalitesi oyun için beklediğimden iyi çıktı. Basslar ve ses seviyesi yeterli. DTS Headphone:X aktive ettikten sonra oyun içi sesler DTS kalite ve çevresel ses seviyesine çıkıyor. Oyun içi seslerin konumları anlaşılabiliyor. Sanırım 7.1 değil 5.1 emin değilim. Paket içerisinden 2 yıllık "DTS Headphone:X" lisansı çıkıyor sonrası ücretli. Çok konforlu bir kulaklık değil ama hafif. Kulak pedleri biraz daha büyük ve yumuşak olsa iyi olurmuş. Mikrofonu da gayet iyi."
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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