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Fiziksel olarak giyilmeyecek olan bir kıyafete binlerce dolara ödediler! Teknoloji çağının yeni trendi: Dijital kıyafetler

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın etkili olduğu teknoloji çağında giyinmek sadece giyinmek olmaktan çıktı. Tarih boyunca moda akımları ve her dönem trend olan ürünler vardı. Ancak moda teknolojiyle harmanlandığında günümüzde oldukça çılgın bir trende imza attı.

Fiziksel olarak giyilmeyecek olan bir kıyafete binlerce dolara ödediler! Teknoloji çağının yeni trendi: Dijital kıyafetler

Sosyal medya çağında tüketim alışkanlıkları değişti. Daha önceki yıllara göre insanlar modayı daha sıkı takip etmeye ve kendilerine adapte etmeye başladı. Bir giydiğini bir daha giymeme, lüks ve pahalı markalardan giyinme baskısı son yıllarda iyice arttı. Deneme kabini selfie'lerinin popülerleşmesinin bir sebebi insanların satın alamayacakları kıyafetleri giyerek poz verebilmesiydi. Bu probleme cevap bulmak isteyen moda dünyası dijital kıyafetler adıyla tuhaf bir yenilik getirdi. Pek çok tasarımcı ve marka rotasını dijital kıyafetlere çevirdi. Blockchain ve NFT kavramlarıyla da örtüşen bu yeni akımda inanılmaz pahalı giysiler de var.

Dijital kıyafetler satın alan müşterilerin e-mail adreslerine farklı açılardan çekilen fotoğraflar gönderiliyor. Kullanıcılar ise çektirdikleri poza uygun olarak kıyafetlerini üzerine yerleştiriyorlar. İnternet sitelerinde bu giysiler için en uygun olan pozlar ve fotoğraf özellikleri de paylaşılıyor; örneğin saçların omuzlara düşmemesi gerekli. Bazı tasarımcılar ise satın almadan önce fotoğraflarınızı istiyor, giysileri en doğal şekilde onlar size giydiriyor.

Dijital bir kıyafet satın alarak sosyal medyada popüler hale gelen Mary isimindeki kullanıcı yaptığı paylaşımda, “Bu elbiseyi sonsuza dek farklı fotoğraflarda giyebilirim. TikTok'ta bu elbiselerden giyip kendinizi ifade edebilmeniz harika olurdu” dedi. Bu dijital elbise 9 bin 500 dolara (76 bin 684 TL) satıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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