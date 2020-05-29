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Ford Explorer Interceptor koronavirüsü ısınarak öldürecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Ford Explorer Interceptor, koronavirüs ile mücadele için farklı bir yol sunacak. Ford'un polis kuvvetleri için ürettiği Explorer Interceptor, koronavirüsü kolonyayla değil ısıyla öldürecek.

Ford Explorer Interceptor koronavirüsü ısınarak öldürecek!

ABD'li otomobil üreticisi Ford, sivil kullanım için olduğu kadar polis ekipleri için de otomobil üretimi yapıyor. Bu üretimlerin en başında ise firmanın Explorer Interceptor isimli modeli geliyor. Bu modelin gündeme gelme nedeni ise bu kez sunduğu güvenlik önlemleri veya üstün zırh özellikleri değil. Bunun nedeni, insanlık tarihinin en büyük belalarından biri olan koronavirüs.

FORD EXPLORER INTERCEPTOR KORONAVİRÜSÜ 15 DAKİKADA ÖLDÜRECEK

Ford, Ohio Üniversitesi ile birlikte Ford Explorer Interceptor modelini koronavirüs için güncelledi. Güncellemeyle otomobillere yeni bir sistem ekleyen Ford, koronavirüsü öldürmenin yolunu yakmakta buldu. Ford'un yeni sistemine göre, otomobillere eklenecek bir yazılım sayesinde araç içindeki ısı, Ohio Üniversitesi'nin 'koronavirüsü öldüren ısı' olarak belirlediği 56,1 dereceye kadar çıkacak. Bu ısı derecesinde tutunamayacak olan virüsler, 15 dakika içerisinde tamamen ölecek. Böylece polisler, araçları dezenfekte etmek için de zaman kaybetmemiş olacak ve sadece 15 dakika içinde her türlü göreve hazır hale gelecekler. Peki ya işlem sürerken birisi yanlışlıkla araca binerse ne olacak?

Ford Explorer Interceptor

SİSTEM İÇİN FLAŞÖRLER DEĞİŞTİRİLDİ

Ford, Explorer Interceptor'ın koronavirüs sistemi çalışırken yanlışlıkla otomobile binebilecek kişileri de düşünmüş durumda. Bunun için aracın flaşör sistemlerini de değiştiren ABD'li otomobil üreticisi, flaşörlerle otomobilin koronavirüs işleminde olduğuna dair uyaracak. Böylece otomobile yaklaşanlar, o an otomobilin koronavirüsleri yakmakla meşgul olduğunu anlayabilecek.

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