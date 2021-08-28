Formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır?

Eğitim fakültesinden mezun olmayanların, kendi mesleklerinde öğretmen olabilmeleri için verilen formasyon eğitiminde kişilere öğretmenliğe uygun olarak ders verilmektedir. Bir dönem formasyon kaldırılmıştı. Yeniden gündeme gelen formasyonla ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik.

FORMASYON NEDİR?

Türkçeye Fransızca ‘formation’ kelimesinden giren kelime genellikle pedagojik formasyon yerine kullanılır. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmen olabilmesini sağlayan belge, genellikle Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından öğretmen olmak istedikleri için alınır.

FORMASYON NASIL ALINIR?

Formasyon almanın bazı şartları bulunmaktadır. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen lisans programlarının birisinde eğitim almak veya eğitim alıyor olmak gerekir ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim yetkisi verilen belirli üniversitelerden alınır. Ayrıca formasyon belgesi için akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Formasyon eğitim ücreti her üniversitede farklılık gösterir. Çoğu üniversitede formasyon ücreti 2 bin TL civarındadır. Formasyon başvurusu için bazı belgeleri tamamlanması gerekir.

İşte o belgeler;

Öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi

İki adet vesikalık fotoğraf

Onaylı lisans not durum belgesi

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Başvuru formu

Formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekontu gerekmektedir.

Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir.

FORMASYON DERSLERİ NELERDİR?

Eğitim Sosyolojisi

Eğitim Felsefesi

Rehberlik

Bilgisayar Destekli Öğretim

Özel Eğitim

Karakter ve Değerler Eğitimi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Eğitimde Eylem Araştırması

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Türk Eğitim Tarihi

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Yaşam Boyu Öğrenme

Gelişim Psikolojisi

Eğitim Bilimine Giriş

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Sınıf Yönetimi

Eğitim Psikolojisi

Özel Öğretim Yöntemleri

Öğretmenlik Uygulaması

Öğretmenlik Meslek Etiği

Eğitim Tarihi

Eğitimde Program Geliştirme

FORMASYON SÜRESİ NE KADAR?

Formasyon süresi, kişinin eğitim durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Bu süre lisans mezunları için iki yarıyıl, dördüncü sınıf ve üçüncü sınıf öğrencileri için iki yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl ve birinci sınıf öğrencileri için de altı yarıyıl olarak belirlenmiştir.



