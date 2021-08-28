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Formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır?

28.08.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen olmanın başlıca koşulu eğitim fakültesinden mezun olmaktır. Ancak eğitim fakültesinden mezun olmayıp alanında öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin formasyon alması gerekmektedir. İşte formasyon ile ilgili merak edilenler…

Formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır?

Eğitim fakültesinden mezun olmayanların, kendi mesleklerinde öğretmen olabilmeleri için verilen formasyon eğitiminde kişilere öğretmenliğe uygun olarak ders verilmektedir. Bir dönem formasyon kaldırılmıştı. Yeniden gündeme gelen formasyonla ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik.

FORMASYON NEDİR?

Türkçeye Fransızca ‘formation’ kelimesinden giren kelime genellikle pedagojik formasyon yerine kullanılır. Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmen olabilmesini sağlayan belge, genellikle Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından öğretmen olmak istedikleri için alınır.

FORMASYON NASIL ALINIR?

Formasyon almanın bazı şartları bulunmaktadır. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen lisans programlarının birisinde eğitim almak veya eğitim alıyor olmak gerekir ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim yetkisi verilen belirli üniversitelerden alınır. Ayrıca formasyon belgesi için akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Formasyon eğitim ücreti her üniversitede farklılık gösterir. Çoğu üniversitede formasyon ücreti 2 bin TL civarındadır. Formasyon başvurusu için bazı belgeleri tamamlanması gerekir.

İşte o belgeler;

Öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi
İki adet vesikalık fotoğraf
Onaylı lisans not durum belgesi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Başvuru formu
Formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekontu gerekmektedir.
Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir.

FORMASYON DERSLERİ NELERDİR?

Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Felsefesi
Rehberlik
Bilgisayar Destekli Öğretim
Özel Eğitim
Karakter ve Değerler Eğitimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Eğitimde Eylem Araştırması
Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Türk Eğitim Tarihi
Bireyselleştirilmiş Öğretim
Yaşam Boyu Öğrenme
Gelişim Psikolojisi
Eğitim Bilimine Giriş
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
Eğitim Psikolojisi
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Öğretmenlik Meslek Etiği
Eğitim Tarihi
Eğitimde Program Geliştirme

FORMASYON SÜRESİ NE KADAR?

Formasyon süresi, kişinin eğitim durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Bu süre lisans mezunları için iki yarıyıl, dördüncü sınıf ve üçüncü sınıf öğrencileri için iki yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl ve birinci sınıf öğrencileri için de altı yarıyıl olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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