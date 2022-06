Formattan sonra yapılması gerekenler: Bilgisayara format attıktan sonra neler yapılması gerekir?

Virüslü yazılımlardan ve uzun yüklenme sürelerinden kurtulmak amacı ile sürekli olarak önerilen sıfırlama işlemi, her ihtiyaç duyulduğunda tekrarlanmaktan çekinilmemesi gereken güvenli bir işlemdir. Ancak format atılmadan önce cihazınızda kullandığınız diskin her format sonrası biraz daha yıprandığından haberdar olmak önemlidir. Her ne kadar kısa vadede büyük sorunlara yol açmadığı bilinse de, uzun vadede birbiri ardına formatlanmış diskler kullanıcılara sıkıntı yaratabilir. Bu tür yıpranmalardan ve beraberlerinde getirdikleri problemlerden uzak durmak amacı ile format işlemini gerçekleştirmeye ne kadar ihtiyacınızın olduğu konusunda detaylı bir araştırma yapmanız çok önemli görülür.

Format sonrası yapılması gerekenler, bilgisayar modelinden, kullanılan işletim sisteminden kullanıcıya kadar değişiklik gösterir. Farklı uygulamaların ve özellikle işletim sistemlerinin kurulumları da birbirinden bağımsız olmaktadır.

Apple tarafından üretilen dizüstü bilgisayarlarda formatlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulamanızın zorunlu olduğu iki kısa adım vardır. Zorunlu olan adımlar I-Tunes ve Icloud hesabına giriştir. Bu iki zorunlu adımı geçtikten sonra isteğinize uygun olan uygulamaları App Store veya macOS cihazlarda bulunan kendi arama motoru Safari üzerinden indirip bilgisayarınızı özelleştirebilirsiniz. Kullanıcı profilleri oluşturup kullanıma devam edebilirsiniz.

Windows bilgisayarımı sıfırladıktan sonra neler yapmalıyım?

Formattan sonra yapılması gerekenlerin işletim sistemi farklılıklarına göre değişiklik gösterdiğinden dolayı macOS ve Windows kurulumları da birbirlerinden bağımsız olarak ilerler. Windows bilgisayarlarda uygulanması gereken adımlar şu şekildedir:

Güncel olarak kullanılan bir sürüm indirmek

Masaüstünde bulunmasını istediğiniz simgelerin kısayollarını eklemek

Sürücüleri manuel kurmak

Fotoğraf görüntülemenize yardımcı olacak programın etkinleştirilmesi

İsteğe bağlı olarak Office programlarının kurulumları

En son ve en önemli görülen adım ise bir antivirüs programı indirilmesidir. Bu adım, bilgisayarınızı olası bir virüs saldırısından korumanın yanında zaman zaman IP gizleme, cihazda barınan çöp dosyaları ayıklama gibi ek hizmetlere sahip olabilir.

Bilgisayar kullanma konusunda pek tecrübe sahibi olmayanlar da dahil olmak üzere her bir kullanıcı bu belirtilen adımları gerçekleştirdikten sonra cihazlarını isteklerine göre özgür bir şekilde kişiselleştirebilir.

Bunun dışında işletim sistemi fark etmeksizin kesinlikle uygulanması gereken ek bir adım daha bulunur. Bahsi geçen adım ise cihazda bulunan her kullanıcı için ayrı bir hesap açılması ve her birinin şifrelenmesidir.