USB'den format atma: USB'den bilgisayara nasıl format atılır?

Format atmak bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlara yapılan resetleme işlemidir. Bilgisayara format atarken sistem ayarları, format CD’si veya format USB’si kullanılabilir. Bilgisayara format atarken en sık kullanılan araçlardan bir tanesi format USB’sidir. Ancak bu işlem yapılmadan önce bir format USB’si bulunmalı veya format USB’si hazırlanmalıdır. Format için USB hazırlama nasıl yapılır?
Format atmak ifadesi teknoloji dünyasında sıkça kullanılır. Özellikle bilgisayar ve telefonlara format atmak, yaygın olarak duyulan bir ifadedir. Format atmak, bilgisayarı ve telefonu resetlemek anlamına gelir. Bilgisayar ve telefon gibi cihazlar yavaşladığında ve işlevlerini tam olarak yerine getiremez hale geldiklerinde format atılmaktadır.
Bilgisayara format atıldığında HDD veya SSD birimlerinin içindeki veriler temizlenir, işletim sistemi yeniden kurulur. Bilgisayarlar ve telefonlar kendi sistemlerinde format atma seçeneğini barındırırlar. Telefonlardaki fabrika ayarlarına döndür seçeneği, telefona format atmak içindir. Ancak bazen sistemin kendi kendine format atması yetersiz kalır veya bu işlem başarısız olur. Böyle durumlarda dışarıdan format atmak gerekir. Bilgisayarlara dışarıdan format atmak için USB’ler yaygın olarak kullanılır.
USB ile bilgisayara format atma işlemi için şu adımlar izlenmelidir:
Bilgisayara USB’den format atmka için öncelikle bir format USB’si edinmek gereklidir. Format USB’si evde de oluşturulabilir. Format USB’si oluşturma için şu adımlar izlenmelidir:
Format USB’si oluşturma işlemi bu şekilde son bulacaktır. Bu işlemler program gerektirmemektedir. Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemleri için aynı işlemlerle bir format USB’si hazırlanabilir.
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