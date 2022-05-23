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USB'den format atma: USB'den bilgisayara nasıl format atılır?

21.05.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayara format atmak, yavaşlamış ve işlevlerinde kayıp yaşamış bilgisayarlarda sık uygulanan bir işlemdir. Bilgisayara format atıldığında HDD veya SSD birimleri resetlenir. Bilgisayardaki kişisel dosyalar eğer yedeklenmediyse format işlemi sırasında kaybolur. Bu nedenle önemli dosyaların ayrı bir yerde yedeklenmesi önerilmektedir. Format atılırken en çok kullanılan yöntem olan USB'den bilgisayara format atma nasıl yapılır?

USB'den format atma: USB'den bilgisayara nasıl format atılır?

İçindekiler

  • USB'den Bilgisayara Nasıl Format Atılır?
  • Format İçin USB Hazırlama Nasıl Yapılır?

Format atmak bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlara yapılan resetleme işlemidir. Bilgisayara format atarken sistem ayarları, format CD’si veya format USB’si kullanılabilir. Bilgisayara format atarken en sık kullanılan araçlardan bir tanesi format USB’sidir. Ancak bu işlem yapılmadan önce bir format USB’si bulunmalı veya format USB’si hazırlanmalıdır. Format için USB hazırlama nasıl yapılır?

USB'den Bilgisayara Nasıl Format Atılır?

Format atmak ifadesi teknoloji dünyasında sıkça kullanılır. Özellikle bilgisayar ve telefonlara format atmak, yaygın olarak duyulan bir ifadedir. Format atmak, bilgisayarı ve telefonu resetlemek anlamına gelir. Bilgisayar ve telefon gibi cihazlar yavaşladığında ve işlevlerini tam olarak yerine getiremez hale geldiklerinde format atılmaktadır.

Bilgisayara format atıldığında HDD veya SSD birimlerinin içindeki veriler temizlenir, işletim sistemi yeniden kurulur. Bilgisayarlar ve telefonlar kendi sistemlerinde format atma seçeneğini barındırırlar. Telefonlardaki fabrika ayarlarına döndür seçeneği, telefona format atmak içindir. Ancak bazen sistemin kendi kendine format atması yetersiz kalır veya bu işlem başarısız olur. Böyle durumlarda dışarıdan format atmak gerekir. Bilgisayarlara dışarıdan format atmak için USB’ler yaygın olarak kullanılır.

USB ile bilgisayara format atma işlemi için şu adımlar izlenmelidir:

  • Bilgisayarınızı tamamen kapatın.
  • Kapalı olan bilgisayarınıza USB’yi takın.
  • Bilgisayarı yeniden açın.
  • Boot menüsüne ilerlemek için F7, F12 veya ESC tuşuna bilgisayarınız açılırken basın.
  • Boot menüsü açıldığında USB’yi seçin.
  • Açılan panelde gerekli bilgileri girerek devam edin ve Windows ürün anahtarını istenilen yere girin.
  • Kurulumu başlatın.
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Format İçin USB Hazırlama Nasıl Yapılır?

Bilgisayara USB’den format atmka için öncelikle bir format USB’si edinmek gereklidir. Format USB’si evde de oluşturulabilir. Format USB’si oluşturma için şu adımlar izlenmelidir:

  • En az 8 GB alanı olan boş bir USB edinin.
  • Bilgisayarınıza yeniden kurmak istediğiniz işletim sistemini ISO olarak internetteki güvenilir bir kaynaktan indirin.
  • Windows+R kısa yolunu kullanın ve ekranda beliren panele “dispart” yazıp enter tuşuna basın.
  • Bilgisayarınızda siyah bir ekran açılacaktır. Ekrana ilk olarak “list disk” yazın.
  • Ardından gelen yazılar bilgisayarınıza bağlı olan depolama birimlerini listeleyecektir. Bu ekrandan USB belleğin numarasını öğrenmeniz gereklidir. Depolama birimleri ve boyutları ekranda yazdığı için listeden USB belleğinizi ayırt edebilirsiniz. Örneğin USB belleğinizin adı disk 2 olabilir.
  • USB bellek numarasını öğrendikten sonra ekrana select disk (numara) yazın. Örneğin; USB belleğin numarası 2 ise “select disk 2” yazın ve enterlayın.
  • Siyah ekranda sırasıyla “clean, create partition primary, format quick fs=fat32, active, assign” kodlarını yazın ve enterlayın.
  • Dosyalarınızda ISO olarak bulunan işletim sistemini bulun.
  • İşletim sistemine sağ tıklayın ve birlikte aç seçeneklerinden Windows gezgini olarak açın.
  • Açılan dosyada bulunan belgelerin hepsini kopyalayarak USB belleğin içine atın.

Format USB’si oluşturma işlemi bu şekilde son bulacaktır. Bu işlemler program gerektirmemektedir. Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemleri için aynı işlemlerle bir format USB’si hazırlanabilir.

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