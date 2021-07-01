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Formula 1 pilotu Kimi Raikkönen, Giulia GTA ve GTAm modellerini test etti

01.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alfa Romeo Racing-ORLEN Formula 1 takımının Fin pilotu Kimi Raikkönen, Giulia GTA ve GTAm modellerinin son testlerini gerçekleştirdi.

Formula 1 pilotu Kimi Raikkönen, Giulia GTA ve GTAm modellerini test etti

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonu pilot Kimi Raikkönen, Alfa Romeo'nun bugüne kadar ürettiği en yüksek performanslı spor sedanlar Giulia GTA ve GTAm üzerinde gerçekleştirilen iyileştirmeleri değerlendirdi.

Geçen sonbaharda Giulia GTA ve GTAm ile gerçekleştirilen testlerin devamı niteliğindeki testlerde Raikkönen, özellikle aerodinamik iyileştirmeleri analiz etti.

Raikkönen, ilk testte hem yeni ön tampona eklenen ayarlanabilir lip hem de arkaya eklenen yeni manuel ayarlı spoyler hakkında tavsiyelerde bulunmuştu. Araçların geliştirime süreci, Raikkönen'in becerilerini ve bilgi birikimini Alfa Romeo mühendislik ekibine aktarmasıyla tamamlanmış oldu.

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KİMİ RAİKKÖNEN OTOMOBİLLERİ BEĞENDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kimi Raikkönen, otomobilleri beğendiğini belirterek, "Görüldüğü üzere otomobilin önü daha alçak. Bu da direksiyonun tepkilerini hızlı kılıyor. Giulia GTA hızlı, sürüşü kolay ve duyarlı. Bu nedenle Giulia GTA'nın hem gündelik kullanımı hem de pist kullanımını ideal bir şekilde harmanlayarak temsil ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm

Verilen bilgiye göre, Alfa Romeo, Giulia GTA ve GTAm'ın geliştirilmesinde, aerodinamik verimliliği en üst seviyeye taşımak için Sauber Engineering'in bilgi birikimi ve deneyiminden yararlandı. Özellikle aerodinamik açıdan önem arz eden karbon fiber bileşenlerin çoğunun üretimini Sauber Engineering üstlendi. Yeni ön tampon, yan etekler, hava tünelleri, GTA spoyleri ve GTAm aerowing, Sauber Engineering tarafından üretildi.

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Giulia GTAm'ın manuel olarak ayarlanabilen ön ve arka kanatları, piste veya yola uyarlanabilir halde tasarlandı. GTA ve GTAm, otomobilin zeminle temasını artıran ve böylece "yüksek hızlarda üstün yol tutuş özellikleri sağlayan" yeni bir hava tahliye sisteminden de yararlanıyor. Giulia GTAm'daki aerodinamik konfigürasyon, GTA versiyonu ile kıyaslandığında 2 kat, kendi segmentinde en iyi değere sahip olan Giulia Quadrifoglio ile kıyaslandığında ise 3 kat daha fazla basınç üretiyor.

(AA)

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