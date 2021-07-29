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  4. Fotoğraflar Marmaris'te çekildi! Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

Fotoğraflar Marmaris'te çekildi! Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

29.07.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sürerken, sahilde deniz keyfi yapan tatilciler ise denizin keyfini sürmeye devam etti.

Fotoğraflar Marmaris'te çekildi! Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Siteler mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için yangın söndürme ekipleri 40 dereceye ulaşan sıcakta alevlerle boğuşurken, diğer yanda ise kimi tatilciler deniz keyfinden ödün vermedi.

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Marmaris’in ciğerleri yanarken, kimi tatilcilerin İçmeler Plajı’nda deniz ve kum keyfi yapması görüntülere yansıdı. Oteller bölgesindeki tatilcilerin ellerindeki kovalarla su taşıyıp yangına müdahale etmesinin yanında, plajdaki vatandaşların istifini bozmaması ve rahat tavırları ise tezat görüntü oluşturdu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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