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  4. Foyası ortaya çıkan şüpheli şimdi de yemek yemiyor! Vurguncunun tüm mal varlığına el konuldu

Foyası ortaya çıkan şüpheli şimdi de yemek yemiyor! Vurguncunun tüm mal varlığına el konuldu

29.06.2024 10:46
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Yüksek kar vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Son olarak İzmir'de Seçil Erzan vakasının aynısı yaşandı. Bu kez başrolde Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. yer alıyor. Foyası ortaya çıkan şüpheli önce intihar girişiminde bulundu, sonra gözaltına alındı. Şimdi ise yemek yemeyi reddediyor. Öte yandan tüm malvarlığına da el konuldu.

Foyası ortaya çıkan şüpheli şimdi de yemek yemiyor! Vurguncunun tüm mal varlığına el konuldu

İzmir'de yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 4 iş insanını 250 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen, intihar girişiminde bulunan, sonrasında psikiyatri servisine yatırılan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün (48) tedavisi sürüyor.

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MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Hatice Ö.'nün paraları verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. (48) ise dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan Hatice Ö. ile S.Ç.'nin mal varlıklarına da el konuldu.

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ERZAN VAKASININ AYNISI

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

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YEMEK YEMİYOR! POLİS HER SANİYE BAŞINDA

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, Hatice Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını saptadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı. Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edildi. S.Ç.'nin ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.Ç.'yi tutukladı.

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BASKIN SONRASI MALLARINA EL KONULDU

Öte yandan dün döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde arama yapıldı. Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İzmir dolandırıcı Seçil Erzan
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