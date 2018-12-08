Fransa Başbakanı Philippe sarı yeleklilerle görüştü

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün ülke genelinde düzenlenecek gösteriler öncesinde sarı yeleklilerden bir heyet ile görüştü.

Başbakan ile görüşen heyette yer alan Jacline Mouraud, çıkışta basına yaptığı açıklamada, Philippe'le konu hakkındaki görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ivedi bir şekilde konuya ilişkin açıklama yapmasını ve isteklerini değerlendirmesini beklediklerini söyleyen Mouraud, Macron yönetiminde ortamı yumuşatacak adımların gelmesi gerektiğini ifade etti.

Sarı yeleklilerin ülke genelinde bugün düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacak. Sadece Paris'i 8 bin polis ile bir düzine zırhlı araç koruyacak.

KEPENKLER AÇILMAYACAK

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçlar ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

Polis bu nedenle Şanzelize Bulvarı'ndaki mağaza ve restoranlara not göndererek gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarı yaparak bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını, kentteki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bulundurmamalarını talep etmişti.