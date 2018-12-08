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Fransa Başbakanı Philippe sarı yeleklilerle görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2018 03:18 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris sarı yeleklilerin protestolarına hazırlanıyor. Onlarca mağaza vitrinlerine zarar gelmemesi için önlem aldı. Güvenlik için ülke genelinde 89 bin polisin görev yapacağı açıklandı. Diğer taraftan, Fransa Başbakanı Philippe, akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için gösteriler düzenleyen sarı yeleklilerden bir heyeti kabul etti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün ülke genelinde düzenlenecek gösteriler öncesinde sarı yeleklilerden bir heyet ile görüştü.

Başbakan ile görüşen heyette yer alan Jacline Mouraud, çıkışta basına yaptığı açıklamada, Philippe'le konu hakkındaki görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ivedi bir şekilde konuya ilişkin açıklama yapmasını ve isteklerini değerlendirmesini beklediklerini söyleyen Mouraud, Macron yönetiminde ortamı yumuşatacak adımların gelmesi gerektiğini ifade etti.

Sarı yeleklilerin ülke genelinde bugün düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacak. Sadece Paris'i 8 bin polis ile bir düzine zırhlı araç koruyacak.

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KEPENKLER AÇILMAYACAK

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçlar ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

Polis bu nedenle Şanzelize Bulvarı'ndaki mağaza ve restoranlara not göndererek gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarı yaparak bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını, kentteki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bulundurmamalarını talep etmişti.

MÜZELER KAPALI, OPERA PROGRAMLARI VE MAÇ İPTAL

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Şanzelize yakınlarındaki müzeler bugün açık olmayacak. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında bugün başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

PARİS'İN SEMBOLLERİ KAPATILACAK

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak.

Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

METRO HATLARI DURDURULACAK

Paris'te yapılacak eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı ile Şanzelize Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak.

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PROTESTOLAR 17 KASIM'DAN BU YANA SÜRÜYOR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Şanzelize Bulvarı çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Şanzelize Bulvarı çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.

(AA)

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