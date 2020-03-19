HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da 108 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Fransa'da 108 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 21:56 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 108 kişi artarak 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 995'e yükseldi.

Fransa'da 108 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1861 artarak 10 bin 995'e yükseldiğini belirtti.

Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sayısının 1122'ye çıktığını aktaran Salomon, salgının ülkenin tamamına yayıldığını söyledi.

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 372'ye yükseldiğini duyurdu.

Ölenlerin yüzde 6'sının 60 yaş altında olduğunu kaydeden Salomon, Fransızlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Ülkede bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

MACRON'DAN FRANSIZLARA TEPKİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamayı ihlal edenlere tepki göstererek, "Bazı insanların park, plaja veya pazara gittiğini görüyorum. Bu kişiler bizim mesajımızı anlamadılar." dedi.

Dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135’er avro ceza verildi.

3 DOKTORDAN BAŞBAKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Fransız basınında yer alan haberlere göre 3 doktor, salgına karşı zamanında önlem almadığı gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve geçen ay görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecekBM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Koronavirüsten ölenler askeri kamyonetlerle yakılmaya götürüldü

Koronavirüsten ölenler askeri kamyonetlerle yakılmaya götürüldü

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Aleyna Tilki'nin ev hali

Aleyna Tilki'nin ev hali

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu

Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kan gruplarına göre koronavirüs bulaşma riski!

Kan gruplarına göre koronavirüs bulaşma riski!

ABD'de koronavirüs gelişmesi! İlk kez insan üzerinde denenecek

ABD'de koronavirüs gelişmesi! İlk kez insan üzerinde denenecek

Diğer Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti

Son dakika: BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Monaco Prensi II. Albert koronavirüse yakalandı

Monaco Prensi'ne korona şoku!

ABD'den endişe veren koronavirüs araştırması! Havada saatlerce, yüzeyde günlerce yaşıyor

Endişe veren koronavirüs araştırması! Havada saatlerce, yüzeyde günlerce yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs mesajı

Trump'tan koronavirüs mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.