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  4. Fransa'da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

Fransa'da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

07.04.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Annecy kentinde AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

Crochet'in kardeşi Jean-Luc Crochet, France Bleu radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşinin 7 Mart'ta AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduktan yarım saat sonra şiddetli eklem ağrısı hissettiğini, ardından solunum sorunu ortaya çıktığını kaydetti.

Jean-Luc Crochet, kardeşinin sağlık durumunun daha sonra ağırlaştığını, 17 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını ve 18 Mart'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Doktorların karaciğerde, böbreklerde ve beyinde kanda pıhtılaşma tespit ettiğini aktaran Jean-Luc Crochet, kardeşinin neden öldüğünün tespit edilebilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

AŞIDAN KAYNAKLI OLDUĞUNU SAVUNDU

Crochet, kanda pıhtılaşma ortaya çıkmasının aşıdan kaynaklanabileceğini savundu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilisi Marco Cavaleri, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile bu aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan kanda pıhtılaşma vakaları arasında bir bağ olduğunu belirtmişti. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Fransa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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