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  4. Fransa'da Covid-19 varyantına yakalanan 8 hasta hayatını kaybetti

Fransa'da Covid-19 varyantına yakalanan 8 hasta hayatını kaybetti

18.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Fransa'da Covid-19 varyantına yakalanan 8 hasta hayatını kaybetti

Fransa'nın Bretagne bölgesinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs varyantı ile enfekte olan 8 hasta hayatını kaybetti.

Burundan yapılan klasik PCR testlerde tespit edilemeyen Sars-Cov-2 mutasyonunun daha öldürücü olduğunu gösteren bir bulguya henüz rastlanmadı.

Fransız Bölgesel Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hastalar oldukça kritik bir klinik durumla hastaneye kaldırılmıştı" diyerek hastaların ölmesinin varyantın daha öldürücü olduğunu kanıtlamadığı mesajını verdi.

Bu hafta başında yapılan ilk araştırmalar ile "20C" olarak adlandırılan söz konusu varyantın orijinal virüsten daha bulaşıcı veya öldürücü olduğuna dair bulgular olmadığı belirtilmişti.

KLASİK PCR TESTLERİNDE SONUÇ NEGATİF ÇIKIYOR

Lannion hastanesinde toplam 79 kişin Covid-19 yakalandığı tespit edilmişti, ancak bunlardan 8'inin bütün semptomlara sahip olmalarına rağmen burundan yapılan PCR testleri negatif çıkmıştı.

Daha sonra seroloji veya derin solunum örneklerinde hastaların PCR testleri pozitif çıktı.

Fransa’da vakalar artmaya devam ederken, Başbakan Jean Castex geçen hafta, İngiltere kaynaklı Covid-19’un mutasyonlu türünün vakaların yüzde 60’ını oluşturduğunu ifade etmişti.

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