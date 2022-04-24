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Fransa'da Cumhurbaşkanı kim oldu? Fransa seçim sonuçları belli oldu! Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı kim?

24.04.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun sonuçları merak ediliyor. Son gelişmelere göre Fransa’da sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı olan isim belli oldu. Peki Fransa'da Cumhurbaşkanı kim oldu? Fransa seçim sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler ve sonuçlar...

Fransa'da Cumhurbaşkanı kim oldu? Fransa seçim sonuçları belli oldu! Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı kim?

Sonn gelişmelere göre Fransa’da sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı olan isim de belli oldu. Seçmen sayısının 48,7 milyon olduğu Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen yarışmıştı. Peki Fransa'da cumhurbaşkanı kim oldu?

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

Fransa'da yapılan seçimin galibi, 5 sene boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olmuş olacak. Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saat ile 08.00'de başlamıştı. Sabah saatlerinde başlayan seçim heyecanı saat 19.00 itibariyle sona ermiş oldu.

MACRON YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ!

Gerçekleşen seçim sonucu sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60‘ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş oldu.

RESMİ SONUÇLAR 27 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Seçimdeki resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Fransa
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