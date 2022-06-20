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Fransa'da fırtına dehşeti! Plajdakiler neye uğradığını şaşırdı, ölü ve yaralılar var

20.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ederken Fransa'nın kıyı şeridini fırtına vurdu. Normandiya bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Şiddetli fırtınanın vurduğu bir plajda ise halk neye uğradığını şaşırdı. Bir anda fırtınanın arasında kalan insanlar panikle sağa sola kaçmaya çalışırken o anlar kameraya yansıdı.

Fransa'daki bir plajda çekilen görüntüler, dünyayı dehşete düşürdü. Fransa’nın Normandiya bölgesinde yer alan Calvados kentinde etkili olan fırtına nedeniyle, 1 sörfçü hayatını kaybederken, 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

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PANİK HALİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Fırtınanın vurduğu bölgede 30 derece olan hava sıcaklığı birkaç dakika içinde yaklaşık 15 derece düştü. Şiddetli rüzgarlar, Deauville, Villers-sur-Mer, Ouistreham ve Trouville sahil beldelerinde etkili olurken, sahil kesiminde bulunan halk panikle bölgeden kaçtı.

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Villers-sur-Mer Belediye Başkanı Thierry Granturco, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, bazı evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.

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ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer ayrıca, Deauville kıyılarında kaybolan bir kişiyi aramak için arama-kurtarma ekibi ve bir helikopter gönderildiğini belirtti.

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(İHA)

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