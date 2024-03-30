Fransa'da Olimpiyat alarmı! 46 ülkeden yardım istendi

Fransa'da Macron yönetimi Moskova’daki terör saldırısının ardından ülkedeki güvenlik önlemlerini en yüksek seviyeye çıkardıktan sonra, 4 ay sonra yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın güvenliği için de harekete geçti. Fransa Savunma Bakanlığı, Paris Olimpiyat Oyunları sırasında birçok ülkenin güvenliğe yardımcı olmak üzere asker göndereceğini duyurdu. Bakanlık bu girişimin “Sivil uluslararası işbirliği” açısından sık sık başvurulan bir yöntem olduğunun da altını çizdi. Fransa’nın AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Güney Kore, Güney Afrika ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 46 ülkeden 35’i şimdiden olumlu yanıt verdi.

Yabancı ülkelerin kuracağı koalisyon güçlerine, tren istasyonları, havaalanları, oteller veya taraftar alanlarındakilerin güvenliği için 500'den fazla patlayıcı tespit edebilen polis köpeği de eşlik edecek. Atlı devriye polisleri, anti-dron ya da mayın uzmanları da yabancı ekiplerde yer alacak. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'ye göre, 3 bini hava gözetiminden sorumlu havacılar da dahil olmak üzere 18 bin Fransız askeri olimpiyatlar için seferber edilecek. Oyunlar sırasında Fransız kuvvetleriyle birlikte çalışmak üzere 46 ülkeden yaklaşık 2 bin 185 yabancı polis memuru ve jandarma takviyesinin görev yapması bekleniyor.







