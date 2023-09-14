Fransa'da satışı yasaklanmıştı! Yasağın ardından Belçika'dan da bir iPhone 12 adımı geldi

Apple'ın iPhone 15 ailesini tanıttığı gün Fransa'dan da iPhone 12 ile ilgili dikkat çeken bir haber gelmişti. Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yeni bir emre kadar iPhone 12 model telefon satışının ülkede yasaklandığını duyurmuştu. Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtmişti.

Elektronik cihazların insanların üzerine yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden ANFR, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'nin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu ortaya konulmuştu.

BELÇİKA, FRANSA'DA SATIŞI YASAKLANAN iPHONE 12'Yİ İNCELEMEYE ALDI

Fransa'daki yasağın ardından Belçika'dan da bir iPhone 12 adımı geldi.

AA'nın haberine göre Belçika, Fransa'da satışı durdurulan iPhone 12 model telefonun yaydığı radyasyon miktarı nedeniyle incelemeye alındığını duyurdu.

Belçika Dijitalleşmeden Sorumlu Dışişleri Bakanı Mathieu Michel, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika Posta Hizmetleri ve Telekomünikasyon Enstitüsünden (BIPT), iPhone 12'nin "potansiyel tehlikesini" analiz etmesini istediğini bildirdi.

Apple grubu başta olmak üzere tüm cihazların belli bir takvimde incelenmesini istediğini belirten Michel, cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaların yürürlükteki Avrupa Birliği (AB) mevzuatına göre analiz edilmesini ve düzeltici önlemlerin önerilmesini talep ettiğini kaydetti.

DİĞER ÜLKELER NE DİYOR?

Reuters'ın haberine göre; Almanya'nın şebeke düzenleyicisi BNetzA, Fransa'daki çalışmanın tüm Avrupa için bir rehber olabileceğini ve Fransa'daki sürecin yeterince ilerlemesi halinde konuyu Alman pazarı için inceleyeceğini yineledi.

Hollanda dijital izleme kuruluşu da konuyu incelediğini ve ABD'li firmadan bir açıklama isteyeceğini belirtirken, "akut bir güvenlik riski" olmadığını vurguladı.

İtalya Sanayi Bakanlığı ise durumu izlediğini ancak şimdilik herhangi bir adım atmadığını açıkladı.

iPhone 12'nin piyasaya sürüldüğünde radyasyon güvenliği standartlarını karşıladığı İngiltere ise Fransa'nın kararının ardından herhangi bir plan açıklamadı.

İspanya'da ise bir kuruluş, yetkilileri ülkede iPhone 12 satışlarını durdurmaya çağırdı.

APPLE İTİRAZ EDİYOR

iPhone 12'nin üreticisi Apple ise 2020'de piyasaya sürülen modelin radyasyon standartlarıyla uyumlu olduğunun birden fazla uluslararası kuruluş tarafından onaylandığını söyleyerek bulgulara itiraz ediyor.

