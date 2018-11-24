Fransa'da sokaklar karıştı! Polisten sert müdahale

Fransa geneline yayılan protesto dalgasının geçen haftaki ilk ayağında 280 binden fazla kişinin sokağa çıkarak gösteri yaptığı belirtilmişti. Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Cumartesi yapılan gösterilere katılım ise 80 bin kişi civarında gerçekleşti.
Göstericilerin, otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle bu adla anılan protestolar, Fransa'nın ardından Belçika'da da genişliyor.
'Sarı yeleklilere' polis müdahalesi
Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt protestoları düzenleniyor. Sarı Yelekliler adı altında örgütlenen protestocularla polis arasında tansiyon yükseldi.
Güvenlik güçleri, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris sokaklarında dumandan göz gözü görmedi.
Ülkede akaryakıt zammını protesto için düzenlenen gösterilere destek giderek artıyor.
Protestocular Cumhurbaşkanı Macron'u halktan kopuk olmakla eleştiriyor. 18 ay önce iktidara gelen Macron ise tepkilere rağmen ekonomiyi yeniden şekillendirme planında kararlı.
Bu çerçevede halkı, çevreyi daha az kirleten otomobillere yöneltebilmek için akaryakıta zam yapıldı.
Bu zamlar petrol fiyatlarının ekim ayında yükselmesiyle fırladı. Günlerdir süren gösterlerde sık sık gerilim tırmanıyor. Olaylarda şimdiye kadar iki kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.
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