Fransa'da sokaklar karıştı! Polisten sert müdahale

Fransa geneline yayılan protesto dalgasının geçen haftaki ilk ayağında 280 binden fazla kişinin sokağa çıkarak gösteri yaptığı belirtilmişti. Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Cumartesi yapılan gösterilere katılım ise 80 bin kişi civarında gerçekleşti.

Göstericilerin, otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle bu adla anılan protestolar, Fransa'nın ardından Belçika'da da genişliyor.