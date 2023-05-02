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Fransa'da Türk seçmenlere çekiçle saldırdılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı 'Dombra' çalarken...

02.05.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için oy kullanma süreci yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için başladı. En çok yurt dışı Türk vatandaşın sandık başına gittiği ülke olan Fransa'da Türk vatandaşlarına çekiçli saldırı düzenlendi. Olayda 4 Türk gencinin Strasbourg kentinde oy kullanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkılarından 'Dombra' çalarken saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırı anları kameraya yansıdı.

19-20 yaşlarında 4 Türk genci oylarını kullandıktan sonra saldırganların dehşetine uğradı. Saldırganlardan birinin gençlerin aracına doğru koşarak yaklaştığı anlar saniye saniye görüntülendi. Çekiçli saldırının ardından 3 kişi gözaltına alındı. Gençlerin aracında hasar meydana geldi.

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'DOMBRA' ÇALARKEN SALDIRDILAR

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında çok sayıda ülkede başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Fransa’nın Strasbourg kentinde oy kullanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dombra” adlı meşhur seçim şarkısını çalan 4 Türk gencinin bulunduğu araca çekiçle saldırı gerçekleştirildi.

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Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganın koşarak araca doğru geldiği ve elindeki çekiçle defalarca araca vurduğu görüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan gençlerin 19-20 yaşlarında olduğu öğrenilirken, Strasbourg polisinin saldırının ardından 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Fransa, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ikinci ülke konumunda.

(İHA)

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