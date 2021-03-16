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Fransa’da yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

16.03.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Fransa’da yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığı Fransa'nın Brittany bölgesinde yeni bir koronavirüs mutasyonunun görüldüğünü açıkladı.

Dün, günlük 6.471 yeni vakanın tespit edildiği Fransa’da sabah saatlerinde korkutan bir açıklama geldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir tür koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Mutasyona uğrayan koronavirüsün Lannion’daki bir sağlık merkezinde bulunduğunu ve bu vakaların kümelenmiş olduğunu açıkladı.

Yetkililer bu yeni tür mutasyona uğramış koronavirüs üzerinde incelemelere başladıklarını açıkladı. Sağlık görevlileri ilk testlerin sonucunda mutasyonun korona virüsünü daha ağır ya da daha hızlı yayılan bir türü olup olmadığının belirlenemediğini ifade etti.

KAÇ FARKLI MUTASYON GÖRÜLDÜ

Şu an resmi verilere göre en yaygın olarak görülen mutasyon Birleşik Krallık’ta görülen B.1.1.7, Güney Afrika’da tespit edilen B. 1. 351 ve Brezilya’da görülen P.1 varyantları.

Birleşik Krallık’ta görülen B. 1. 1. 7’nin diğer mutasyona uğramış corona virüslerinden daha hızlı ve daha kolay yayıldığı belirtilirken, bu yılın Ocak ayında İngiliz yetkililer bu varyantın diğer versiyonlara göre daha ölümcül olduğunu açıklamıştı. Dünyanın farklı ülkelerinde tespit edildi.

B. 1. 1. 7’den bağımsız olarak gelişen ve mutasyona uğrayan Güney Afrika varyantı ise ilk olarak 2020 yılının Ekim ayında bulundu.

Brezilya’da tespit edilen P.1 mutasyonu ise Japonya’ya giden bazı Brezilyalı turistlerde tespit edilmişti. Bu varyantın, antikorların görmesini engelleme özelliği olmasından şüphelenilecek bazı mutasyonları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa

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