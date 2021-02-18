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Fransa karantina süresini 7 günden 10 güne çıkardı

18.02.2021 22:38 | Son Güncelleme:
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Fransa karantina süresini 7 günden 10 güne çıkardı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, pazartesi gününden itibaren Covid-19 testi pozitif çıkanların karantina süresinin 7 günden 10 güne çıkarılacağını ifade ederek, pozitif vakalarla temaslı olanların karantina süresinin ise 7 gün olarak devam edeceğini açıkladı.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Fransa’da, karantina sürelerinde yeniden düzenlemeye gidildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Covid-19 testi pozitif çıkanların karantina süresinin 7 günden 10 güne çıkarılacağını ifade ederek, pozitif vakalarla temaslı olanların karantina süresinin ise 7 gün olarak devam edeceğini açıkladı.

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Bakan Veran, karantina sürelerindeki yeni düzenlemenin 10 Haziran’a kadar devam edeceğini belirterek, “Gün rahatlama günü değil. Yapacağımız en kötü şey zamanı gelmeden kısıtlamaları kaldırmak olur” dedi.
Fransa’da toplam vaka sayısı 3 milyon 536 bin 648’e, toplam can kaybı ise 83 bin 393’e ulaştı. (İHA)

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