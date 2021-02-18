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Son Dakika: 18 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

18.02.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: 18 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 241 oldu. İşte 18 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

18 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 241 oldu.

7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600, vefat sayısı 27 bin 821, ağır hasta sayısı 1187 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

18 şubat

17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Şubat) koronavirüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 325 olarak açıklanmıştı.

17 ŞUBAT

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