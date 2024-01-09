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  4. Fransa'ya 34 yaşında yeni başbakan! Gözler artık Gabriel Attal'da

Fransa'ya 34 yaşında yeni başbakan! Gözler artık Gabriel Attal'da

09.01.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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Fransız basını ülkenin yeni başbakanının 34 yaşındaki Gabriel Attal olduğunu duyurdu. Mayıs 2022’den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un dün istifa etmişti. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ı yeni başbakan olarak atadığını duyurdu.

Fransa'ya 34 yaşında yeni başbakan! Gözler artık Gabriel Attal'da

Fransa’da Mayıs 2022’den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’un dün istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ı yeni başbakan olarak atadığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fransa hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Macron’un yakın müttefiki olarak bilinen Gabriel Attal, Covid-19 salgını sırasında hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştı.

Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron’un 2022’de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve yasaları geçirme konusunda zorlanmıştı. Macron’un geçtiğimiz yıl aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler artmıştı.

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Başbakan Fransa
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