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Fransa'da Danıştaydan "Harki"nin lehine karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

Danıştay, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Cezayirli bir kişiye, ülkede kötü koşullarda yaşadığı gerekçesiyle maddi ve manevi zararlarına karşılık devletin 15 bin avro ödemesi gerektiğine karar verdi

PARİS (AA) - Fransa'da Danıştay, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Cezayirli (Harki) bir kişiye, ülkede kötü koşullarda yaşadığı gerekçesiyle maddi ve manevi zararlarına karşılık devletin 15 bin avro ödemesi gerektiğine hükmetti.

Danıştaydan yapılan açıklamada, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında ve Cezayir'e karşı savaşan ve "Harki" olarak bilinen Cezayirlilerden bir kişiye, 1960'lı yıllarda Fransa'da kötü koşullar içerisinde bir kampta kaldığı gerekçesiyle devletin bu kişiye maddi ve manevi zararlarına karşılık 15 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bu kişinin söz konusu koşullar nedeniyle psikolojik ve sosyal destek almak zorunda kaldığı ve Fransızca eğitiminin etkilendiği kaydedildi.

Danıştay açıklamasında, Cezayir'in bağımsızlığını elde elde ettikten sonra Cezayir'i terk ederek Fransa'ya gelen Harkilerin kaldığı kamplardaki kötü yaşam koşullardan devletin sorumlu olduğu belirtildi.

Kamplarda 12 yaşına kadar yaşayan 1963 doğumlu söz konusu kişi, 2014'te Cergy-Pontoise Mahkemesine başvurarak 1 milyon avro tazminat davası açmış, ancak bu kabul edilmemişti. Bu kişi daha sonra Danıştaya başvurmuştu. 1954-1962 yıllarında verilen Bağımsızlık Savaşı sırasında, Fransız ordusunda görev alan ve "Harkiler" adı verilen on binlerce Cezayirli savaşçı, mücadeleyi Cezayir’in kazanması üzerine aileleri ile Cezayir’i terk ederek Fransa'ya göçmek zorunda kalmıştı.

Cezayir, 8 yıllık bir savaşın ardından 1962 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu.

Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Genevieve Darrieussecq, geçen hafta yaptığı açıklamada, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Cezayirlilere (Harkiler) 40 milyon avro yardım yapacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birkaç hafta önce, Cezayir'de Fransız sömürgeciliğine karşı başlatılan mücadeleye destek veren Maurice Audin isimli işgal karşıtı kişinin, 1957'de Fransız ordusu tarafından tutuklanıp öldürülmesi olayında sorumluluğu kabul ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Danıştay Fransa harki

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