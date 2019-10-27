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Fransa'da laiklik anketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsünce yapılan ankete katılan Fransızların yüzde 78'i ülkede laikliğin tehdit altında olduğunu düşünüyor

PARİS (AA) - Fransa'da Kamuoyu Araştırma Enstitüsünce (IFOP) yapılan ankete katılan Fransızların büyük bölümü ülkede laikliğin tehdit altında olduğu görüşünü savunuyor.

Ankete katılan Fransızların yüzde 78'i ülkede laikliğin tehdit altında olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 80'i Müslümanlar söz konusu olduğunda laikliğin farklı şekillerde ele alındığını belirtti, yüzde 61'i de İslam'ın Fransız toplumunun değerleriyle örtüşmediğini savundu.

Laikliğin savunulmasına öncelik verilmesi gerektiğini düşününlerin oranı yüzde 39 olarak belirlendi.

Fransız aşırı sağcı Milletvekili Julien Odoul, yaklaşık iki hafta önce Besançon'da düzenlenen toplantıda Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu.

Olayın ardından başlayan tartışmalarda Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." ifadelerini kulanmıştı.

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anket Fransa İslam laiklik

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