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Fransa'da mülteci kampı tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Nantes kentinin merkezindeki kampta yaşayan yaklaşık 600 mülteciyi tahliye etmek için operasyon düzenlendi

PARİS (AA) - Fransız polisi, ülkenin kuzeybatısında Nantes kentinde mülteci kampında yaşayan yaklaşık 600 kişiyi tahliye etti.

Fransız basınında yer alan habere göre, polis Nantes'in merkezinde çadırlarda yaşayan 600 mültecinin tahliyesi için kampa operasyon düzenledi.

Mültecilerin otobüslerle bölgedeki 5 ayrı spor salonuna götürüldüğü ve en kısa zamanda kabul merkezlerine yerleştirileceği belirtildi.

Nantes mahkemesi, dün mülteci kampının tahliyesine karar vermişti.

Kamptaki mülteciler daha önce de Nantes'ın farklı semtlerinde yaşadıkları çadırlardan tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa mülteci nantes

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