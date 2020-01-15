Fransa'da polisin eylemciyi çelme takarak düşürmesine soruşturma

PARİS (AA) - Fransa'nın Toulouse kentinde emeklilik reformuna karşı 9 Ocak'ta düzenlenen gösteride polisin eylemciyi çelme takarak düşürdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Toulouse Savcılığı, polisin 9 Ocak'taki eylemde göstericiyi çelme takarak düşürmesiyle ilgili açılan soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceğini belirtti.

Polisin eylemciyi çelme takarak düşürdüğünü gösteren görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Paris Savcılığı da 9 Ocak'ta Paris'teki eylemde polisin göstericilere uyguladığı şiddet olaylarına ilişkin 3 soruşturma açmıştı.

Ülke genelinde 9 Ocak'ta emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlenmişti. Paris'teki eylemde polis ile göstericilerin arasında zaman zaman arbede yaşanmış, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin gösterilerinde ve 5 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı farklı günlerde yapılan eylemlerde polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor.