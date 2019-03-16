Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkarken, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 18. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Eylemciler, Paris'in Champs-Elysee Caddesi'nde toplandı. Polis, taş ve şişe atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Caddede birkaç barikatı ateşe veren göstericiler, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmaladı.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıktı. Alevlerin üst katlara sıçradığı yangında 2'si polis 11 kişi hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Şiddet oranının geçen haftalara göre daha yüksek olduğu görülen başkentteki gösteride, 94 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.