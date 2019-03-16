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Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 18:56 | Son Güncelleme

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için sokaklara döküldü - Paris'te polisin eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteride 94 kişi gözaltına alınırken, bir binada çıkan yangında 11 kişi hafif yaralandı - Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, eylemlerdeki şiddet olayları nedeniyle "kriz masası" oluşturulduğunu açıkladı

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkarken, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 18. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Eylemciler, Paris'in Champs-Elysee Caddesi'nde toplandı. Polis, taş ve şişe atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Caddede birkaç barikatı ateşe veren göstericiler, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmaladı.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıktı. Alevlerin üst katlara sıçradığı yangında 2'si polis 11 kişi hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Şiddet oranının geçen haftalara göre daha yüksek olduğu görülen başkentteki gösteride, 94 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

- "Kriz hücresi oluşturuldu"

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylemdeki şiddet olaylarını kınadı.

Paris Valisine şiddet olaylarına en sert şekilde cevap verilmesi talimatı veren Castaner, Paris'teki gösteriye 7-8 bin kişi katıldığını belirterek, bunlardan 1500'ünü "aşırı şiddetli" kişiler olarak nitelendirdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da başkentteki şiddet olayları nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu belirtti.

Diğer taraftan "iklim değişikliği sorununa karşı acil eyleme geçilmesini" isteyen binlerce kişi, birçok kuruluşun ortak çağrısıyla Trocadero Meydanı'ndan Opera Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Opera Meydanı'nda kendilerini bekleyen sarı yeleklilerle Republique Meydanı'na yürüyüşe geçti. Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) de gösteriye destek verdi.

Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lyon ve Marsilya gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

- Protestolar

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Mediapart internet sitesinin haberinde ise sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı kaydedilmişti.

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

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