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Fransa'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 23:33 | Son Güncelleme

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly: "Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekatın durdurulmasını beklerken, bu harekatta kullanılma ihtimali olan her türlü savaş teçhizatının Türkiye'ye ihracatının durdurulması kararını aldı"

PARİS (AA) - Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda kullanma ihtimali olan her türlü savaş teçhizatının ihracatının durdurulması kararını aldığını belirtti.

Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekatın durdurulmasını beklerken, bu harekatta kullanılma ihtimali olan her türlü savaş teçhizatının Türkiye'ye ihracatının durdurulması kararını aldı." ifadelerini kullandı.

Florence Parly, bu kararın işleme konulduğunu da kaydetti.

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Fransa

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