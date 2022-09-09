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Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken sözler! "Biraz kıskanç bir hisle..."

09.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız basınında yer alan bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözlerin yer alması dikkat çekti. Fransız Le Monde gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yayımlanan yazıda, Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kuran büyük bir arabulucu olduğu belirtildi. Söz konusu yazıda Erdoğan'ın bir dış politika ustası olduğu ve uzmanlar tarafından kıskançlıkla da olsa saygıyla izlendiği anlatıldı.

Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken sözler! "Biraz kıskanç bir hisle..."

Fransız Le Monde gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kaleme alınan bir yazı, Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleriyle ülke gündeminde büyük dikkat çekti. Yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erdoğan’ı kıskanmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı başarmış büyük bir arabulucu olduğu belirtildi. Gazetedeki Alain Frachon'a ait olan yazı "Erdoğan büyük arabulucu" başlığıyla yayımlandı. Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinin iyi olduğu belirtildi.

"BİRAZ KISKANÇ BİR HİSLE DE OLSA..."

Frachon yazısında, ’’Fransa cumhurbaşkanı doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı Ruslar ve Ukraynalılar için irtibatta olan kişi. Erdoğan, Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan boğazların anahtarına sahip" ifadelerini kullandı. Yazısında Erdoğan’ın bir dış politika ustası olarak uzmanlarca kıskançlıkla da olsa saygıyla izlendiğini yazan Alain Franchon, "Zelenskiy’e sıcak ve destek veren, her zaman Putin’i anlayan Erdoğan, arabulucu olarak kendini dayattı. Yan yana ama herkesle arası iyi. Biraz kıskanç bir hisle de olsa realist ekolün dış politikada savunucuları ustayı selamlıyor" dedi.

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ULUSLARARASI ALANDAKİ BAŞARILARA DEĞİNDİ

Erdoğan’ın uluslararası alanda attığı ve çözüm getiren hamlelerini de sıralayan Frachon, "Türk arabuluculuğu, Orta Doğu ve Afrika’ya hububat ihracatı için Ukrayna limanlarının blokajını kaldırmaya başlamasına izin verdi. Rus işgal birliklerinin patlayıcı bir duruma neden olan Zaporijya nükleer santraline BM müfettişlerinin gönderilmesine yardım etti. Temmuz ayında Türk Cumhurbaşkanı Rus mevkidaşı tarafından Soçi’de kabul edildi, güçlendirilmiş bir ekonomik ortaklık imzaladılar. Ağustos ayında Zelensky, Erdoğan’ı ve hükümetinin bir kısmını uzun bir çalışma oturumu için Lviv’de karşıladı" diyerek uluslararası alanda başarılı olduğunu yazdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Recep Tayyip Erdoğan

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