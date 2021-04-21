Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, Türkiye'den siyasi sığınma talep edebilir!

Kamerunlu baba ve Fransız annenin çocuğu olarak 1966'da Fransa'da dünyaya gelen M'Bala, başta Afrikalı göçmenlerin sorunları olmak üzere toplumsal eleştiriye dayalı komedi gösterileriyle tanınıyor. Skeçlerinde kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı gerekçesiyle hakkında birçok defa "hakaret ve ırkçılık" suçlamalarıyla dava açılan M'Bala, kendisine çifte standart uygulandığını ifade etti. Fransa'da yaşadığı süreçleri ve Türkiye izlenimlerini, video konferansla AA muhabiriyle paylaşan M'Bala, siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bazı çevrelerin kendisini sürekli tehdit ettiğini, defalarca ölüm tehdidi aldığını, gösterilerinin engellendiğini ve kişilik haklarına sistematik saldırılar düzenlendiğini savundu. Fransa'da hayatın kendisi için yaşanılmaz olduğunu ve baskıların giderek arttığını belirten M'Bala, iş olanakları engellendiği için ailesiyle birlikte ülkeden kalıcı olarak ayrılmak istediğini söyledi. Türkiye'ye sığınma başvurusu yapmak için hukuki hazırlıkları tamamlamak üzere olduğunu dile getiren M'Bala, şöyle devam etti:

"Fransa'da eleştiriyle ilgili çifte standart uygulanıyor. Artık Fransa'da ifade özgürlüğü yok gibi hissediyorum. Özellikle benim gibi insanlar için. Siyahiler ve Müslümanlar üzerine yapılan birçok gösteri var. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yapılıyor mesela ve bunlar devlet desteği alıyor. Charlie Hebdo gibi. Ama bana destek vermedikleri gibi gösterilerimi yasaklıyorlar. Hapishane korkusu değil yaşadığım, artık çalışamayacağım bir yerde yaşamak sorunu var. Ben Fransa'da salonları en çok dolduran komedyenlerden biriyim. Onları rahatsız etmeyen, amaçlarına hizmet eden komedyenler var. Bunlar propaganda sanatçıları. Ben Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ya da ona iş veren Rothschild Bankası'nın propagandasını yapamam." "BANA YAPILAN IRKÇILIK KATLANILAMAZ DÜZEYE GELDİ" Fransa'da yaşadığı güvenlik sorunlarına değinen M'Bala, Afrika kökenli olduğu için kendisi gibilerin çalışmanın çok zor olduğunu dile getirerek, ülkenin en popüler komedyenlerinden biri olmasına rağmen iş yapamadığını anlattı. M'Bala, "Fransa Başbakanı gösteri yapamamam için her şeyi yapıyor, binlerce insanın gösterilerime gelmesinden, başarımdan rahatsız oluyor. Ölüm tehditleri aldım, televizyonda bile tehdit edildim. Charlie Hebdo dergisi sistematik olarak beni maymun, beyni olmayan insan gibi çiziyor. Bana yapılan ırkçılık, Müslümanlara karşı yapılan ırkçılığa benziyor. Artık bu ırkçılık benim için katlanılamaz düzeye geldi ve artıyor." ifadelerini kullandı.