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Fransız Parlamentosu'ndan tartışmalı 'radikal İslam' kararı

17.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Fransız Parlamentosu'ndan tartışmalı 'radikal İslam' kararı

Fransa parlamentosunun alt kanadı, hükümetin ulusal bütünlüğe tehdit olarak gördüğü radikal İslamcılığın yükselişini engellemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısını kabul etti.

Kanun herhangi bir dini açıkça belirtmemiş de olsa zoraki evlilikler ve bekâret testleri gibi uygulamalara karşı sert tedbirler getiriyor.

İnternette şiddeti savunanlara karşı sert tedbirler getirecek olan tasarı, ayrıca dini cemaatlerin daha sıkı gözetim altında tutulmasını sağlayacak ve çocukların okul dışında eğitim görmelerine sert kısıtlamalar getirecek.

Parlamentoya devlet ve dini birbirinden ayıran kanunun 115. yıldönümünde gönderilen tasarı sol siyasetçiler tarafından İslama yönelik bir saldırı, bazı muhafazakar siyasetçiler ve aşırı sağ tarafından ise yetersiz olarak nitelenmişti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise tasarı hakkında, "Katı bir metin... fakat cumhuriyetimiz için gerekli" dedi.

Fransa'da radikal İslamcılar son yıllarda birçok saldırı düzenledi. Son olarak 16 Ekim'de bir öğretmen ifade özgürlüğü hakkındaki derste Hazreti Muhammed hakkındaki karikatürleri gösterdiği için bir genç tarafından başı kesilerek öldürüldü.

Fransa'daki müslümanların nüfusunun yaklaşık beş milyon olduğu tahmin ediliyor. Müslüman Fransızların birçoğunun ailesinin kökeni Cezayir'e ya da diğer eski Fransız kolonilerine dayanıyor.

Parlamentonun alt kanadında 151'e karşı 347 oyla kabul edilen tasarı, şimdi de merkez sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu üst kanada gidecek.

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