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Fuat Oktay'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Ya Zafer Partisi'ne ya da HDP'ye yalan söylüyorlar'

25.05.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında ikinci tur seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Millet İttifakına yönelik "Şu anda 28 Mayıs akşamını nezaketen bekleyen bir zoraki çıkar birlikteliği var" diyen Oktay, "Ya Zafer Partisine ya da HDP'ye yalan söylüyorlar. HDP'nin ilkeler bazında destek vermesi mümkün değildir" diye konuştu.

Fuat Oktay'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Ya Zafer Partisi'ne ya da HDP'ye yalan söylüyorlar'

Türkiye adım adım ikinci tur seçimlerine gidiyor. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala siyasilerden peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Millet İttifakı için zoraki bir birliktelik yorumunu yapan Oktay, Millet İttifakı'na Zafer Partisi'nden sonra bugün de HDP'nin destek vermesiyle ilgili ise "Ya Zafer Partisine ya da HDP'ye yalan söylüyorlar" dedi.

Oktay'ın açıklamasından satır başları:

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Hiçbir güvenin kalmadığı bir Cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz aslında. Kendi ittifak bileşenleri arasında bile bir güven unsurunun kalmadığı bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz. Defalarca toplantı yapıp en sonda bir adayı bile belirleyemeyecek kadar masadan kalkma ve tekrar oturma hadiselerini yaşadık. Güven konusunda zafiyetleri olan bir liderin, Türkiye'yi yönetmesi mümkün mü, değil. 14 Mayıs öncesindeki Millet İttifakı'nın var olduğuna inanmıyorum. Şu anda 28 Mayıs akşamını nezaketen bekleyen bir zoraki çıkar birlikteliği var. Kimin kimi desteklediğinin milletimiz açısından çok da önemli olduğunu düşünmüyorum burada.

"DANIŞIKLI DÖVÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ya Zafer Partisine ya da HDP'ye yalan söylüyorlar. HDP'nin ilkeler bazında destek vermesi mümkün değildir. Bu pazarlık bazında mümkün olabilir. Oraya girmek istemiyorum. Ben danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ciddi bir birlikteliği söz konusu. HDP ve PKK'nın başka bir yeri destekleme şansı yok. PKK'nın gelip de Cumhurbaşkanımızı destekleyecek hali yok. Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde ifade ediyor. Millet İttifakı marjinale kaymıştır. PKK ve FETÖ'nün söylemine sarılmıştır. Ne ittifak olarak ne de Kılıçdaroğlu'nun aday olarak vazgeçmesi mümkün değil."


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