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Fuhuş operasyonunda 6 şahıs tutuklandı

23.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Fuhuş operasyonunda 6 şahıs tutuklandı

Adıyaman merkezli iki ilde yapılan fuhuş operasyonunda mahkemeye çıkarılan 6 şahıs tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman, Mersin illeri ve Kahta ilçesinde fuhuş yapan kişilere yönelik operasyon yapılmıştı.

Adıyaman merkezli iki ilde yapılan fuhuş operasyonunda mahkemeye çıkarılan 6 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman, Mersin illeri ve Kahta ilçesinde fuhuş yapan kişilere yönelik operasyon yapılmıştı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında Adıyaman merkezden 3, Mersin’den 2 ve Kahta ilçesinden de 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. 3’ü kadın 8 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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