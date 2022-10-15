Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tırpan, Fall (Dk. 73 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 67 Yunus Mallı), Celina (Dk. 67 Petretta), Bahoken

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi, Samet Akaydın (Dk. 67 Semih Güler), Svensson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru (Dk. 67 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 78 Yusuf Sarı), Akintola (Dk. 87 Assombalonga), Belhanda (Dk. 87 Bjarnason)

Goller: Dk. 37 Belhanda, Dk. 40 Akintola, Dk. 63 Onyekuru, Dk. 86 Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 56 Bahoken (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mickael Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 32 Samet Akaydın, Dk. 45+3 Onyekuru, Dk. 57 Ertaç Özbir (Adana Demirspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

48. dakikada soldan paslaşarak kullanılan kornerde Celina'nın ortaladığı topa altıpas gerisine hareketlenen Sadık Çiftpınar kafayla vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

54. dakikada Kasımpaşa iki kez gole yaklaştı. Önce sağdan kullanılan kornerde top arka direkteki Aytaç Kara'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Sonrasında Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bahoken'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

56. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ben Ouanes'in soldan ortasında Rakitskyi'nin kafasından seken top arka direkteki Aytaç Kara'da kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı altıpastaki Bahoken kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.

63. dakikada Adana Demirspor bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasıyla orta sahada topu alan Onyekuru, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Uygun açıyı bulunca şutunu çeken Nijeryalı futbolcu, fileleri havalandırdı: 1-3.

86. dakikada Adana temsilcisi bir gol daha buldu. Kaleci Ertaç'ın uzun gönderdiği topu Kasımpaşa'da Sadık sektirince Gulbrandsen savunma arkasında meşin yuvarlakla buluştu. Uzun mesafe topu süren Norveçli oyuncu pasını uygun durumdaki Ndiaye'ye aktardı. Bu oyuncu uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

Müsabaka, Adana temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

